Excesso de estrangeiros pode prejudicar Centurión no São Paulo

O São Paulo acertou na noite de terça-feira duas contratações: o atacante Andrés Chávez, do Boca Juniors, e o lateral Buffarini, do San Lorenzo. Agora, o técnico Edgardo Bauza terá uma dor de cabeça a mais para resolver.

O regulamento da CBF determina que um clube pode ter até cinco estrangeiros relacionados para um jogo. No total, o São Paulo ficará com seis jogadores do exterior. Além dos dois, o clube conta com Lugano, Mena, Cueva e Centurión.

Para o jogo contra o Grêmio, domingo, por exemplo, Bauza terá quatro estrangeiros que já estavam no clube, sendo que Centurión deve ficar no banco de reservas.

A tendência é que Centurión acabe perdendo espaço. Recentemente, ele chegou a ser cotado para voltar ao futebol argentino, mas a ideia da diretoria é segurá-lo.

O clube dá as duas contratações como certas, tanto que já divulgou o acerto em seu site, mas pode ter de esperar mais alguns dias para ter a certeza sobre Buffarini.

O lateral-direito e volante foi inscrito na Fifa nos minutos finais da janela de transferência, que fechou na terça-feira, mas, no momento de enviar os dados, o sistema da entidade caiu e o clube terá de comprovar que fez a inscrição dentro do prazo.