Excluídos pela CBF descansam na Europa Desde que decidiu jogar pesado contra Milan e Bayern de Munique, ao não convocar seus jogadores para a partida contra a Bolívia, a CBF achou que dava mostra de força contra essas duas potências européias. Os clubes aparentemente não se incomodaram com a retaliação por não terem cedido Dida, Cafu, Kaká, Lúcio e Zé Roberto para o amistoso contra o Haiti, em Porto Príncipe. Ao contrário, consideraram até muito útil o castigo, porque puderam dar folga a seus atletas em fim de semana marcado por jogos de eliminatórias. O trio de ?milaneses? teve um dia relaxante, adequado para aproveitar o fim de verão europeu. No sábado, Cafu e Kaká participaram de jogo-treino contra o Milan Berretti - um bate-bola que terminou com surra de 9 a 0 da formação titular. Os brasileiros até deixaram sua marca, com um gol para cada um. Em seguida, o técnico Carlo Ancelotti os dispensou, com o compromisso de que se reapresentem nesta segunda-feira para atividades corriqueiras em Milanello. Ao mesmo tempo, ficou o convite para quem quisesse acompanhar a quarta edição de torneio de tênis amador patrocinado pelo Milan. Alguns jogadores e dirigentes do clubes se inscreveram e as portas do Milano Country Club estavam abertas aos demais. Dida, Cafu e Kaká já haviam relaxado na sexta-feira, quando foram visitar instalações da Ferrari. Zé Roberto e Lúcio também puderam passar um fim de semana em família, na Alemanha, e acompanharam o jogo da Seleção por internet e por telefonemas de amigos. Lúcio pôde também analisar melhor seu relacionamento com Felix Magath. O técnico o substituiu na derrota por 4 a 1 para o Leverkusen e o campeão do mundo não gostou. Mas, segundo nota oficial do Bayern, "não há desentendimento entre ambos." A punição vale para o amistoso de quarta, contra a Alemanha, mas será suspensa para os jogos de eliminatórias em outubro.