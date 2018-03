Excursão do Botafogo não preocupa Levir A provável excursão que o Botafogo fará na Suíça não preocupa o técnico Levir Culpi. De acordo com o treinador, os jogos não acrescentarão em termos técnicos, mas a necessidade financeira do clube faz com que a viagem sirva para sanar dívidas. "Ainda não está confirmado, mas não vejo problemas. Dá para administrar. Devemos levar somente 20 jogadores", disse Levir. "Não estou entusiasmado com a excursão já que o objetivo principal é o Campeonato Brasileiro". No treino de hoje, o treinador escalou a dupla de ataque formada por Dill e Leandrão. Porém, Edvaldo disputa uma das vagas. Cirurgia - O atacante Fábio, que rompeu os ligamentos do joelho esquerdo na partida contra o América-MG, será operado no dia 8 de agosto. Artilheiro do Botafogo na temporada, com nove gols, o jogador tem esperanças de retornar ao time ainda este ano. "Vou trabalhar muito. Quero voltar na fase final do Brasileiro", disse Fábio.