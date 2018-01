Exibição entusiasma veteranos do Santos A atuação do Santos na goleada por 7 a 4 sobre o Bahia levou o time dos Meninos da Vila a ser comparado com a equipe dos tempos de Pelé e companhia. ?Lembrou sim?, disse o ex-volante Clodoaldo, ?mas é preciso destacar que os tempos são outros e o resultado é um mérito dessa garotada?. Já o ex-zagueiro e técnico Formiga não gosta de comparações entre as duas fases. ?São épocas diferentes, o futebol não é o mesmo e não dá para comparar as equipes.? Num ponto, Clodoaldo e Formiga concordam perfeitamente: o time atual do Santos é fora de série. ?Foi um espetáculo de encher os olhos de todo torcedor apaixonado pelo futebol criativo?, disse Clodoaldo, destacando o desempenho de Robinho. ?É díficil classificar uma atuação como perfeita, já que sempre há um ponto que complica, mas posso dizer que o Robinho foi perfeito.? Para ele, o jovem atacante foge do óbvio. ?Oo que ele faz dentro de campo é quase impossível para a grande maioria dos jogadores.? Formiga, que trabalhou com Robinho nas categorias de base do Santos, acha que ele teve uma ?atuação excepcional?. ?Ele jogou demais, desequilibrou a partida.? Para o ex-jogador, Robinho voltou a fazer o que apresentava desde o time infantil.