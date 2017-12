Êxodo desfigura o Brasileirão O atacante Luizão comemorou o tri da Copa Libertadores e se mandou do São Paulo. Cicinho tem o passaporte europeu na mão. Robinho é o novo galáctico do Real Madrid e Deivid está bem longe de Santos. Repetindo situação comum nos últimos anos, os times considerados favoritos ao título do Campeonato Brasileiro chegam à última rodada do primeiro turno desfigurados e mais frágeis do que no começo da competição. Em 2004, segundo a CBF, 857 jogadores deixaram o País, número semelhante ao registrado em 2003, quando 858 atletas foram transferidos. Este ano, até o mês de julho, 406 atletas foram brilhar - ou tentar a sorte - em campos estrangeiros. O principal destino de nossos craques tem sido Portugal. No primeiro semestre, 52 jogadores brasileiros acertaram contrato com clubes d?além-mar. A segunda preferência foi o Japão, que recebeu 27 atletas, seguido de um destino surpreendente, o Vietnã, que abrigou 18 atletas. Na América do Sul, nosso principal importador é a Bolívia, que até julho contratou 17 atletas nacionais. O Santos, campeão de 2004, perdeu seu grande craque. Robinho, mesmo com contrato até 2008, acabou indo para o Real Madrid. Outros que deixaram o clube foram o atacante Deivid - vendido pelo Bordeaux, dono de seu passe, ao Sporting - e o lateral-esquerdo Léo, que foi para o Benfica. Além disso, Ricardinho também pode estar com os dias contados na Vila Belmiro. Sem os grandes atletas, a pergunta que fica é: será o time capaz de repetir a vitoriosa campanha de 2004? Com 33 pontos, a equipe do técnico Gallo está na 7.ª colocação. A Ponte Preta chegou a liderar o campeonato por oito rodadas, mas perdeu seus craques e ocupa hoje a quinta posição com 33 pontos. Roger, autor de cinco gols foi contratado, pelo São Paulo em maio. O meia Harison, dono do próprio passe, aceitou uma proposta do União Leiria, de Portugal. E quem está de saída é Kahê, artilheiro da equipe com 11 gols, agora perto do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. A despedida do atacante deve ocorrer domingo, contra o Brasiliense. "É difícil competir com os times de fora, que têm muito dinheiro. Se aparece uma boa proposta não tem como segurar os jogadores. O Roger a gente queria vender mesmo, para fazer caixa, já o Harison saiu por vontade própria, até queríamos que ele ficasse. Quanto ao Kahê, não tem nada acertado, não", diz o vice presidente do clube, Marco Antônio Eberlim. O time de Campinas também viu partir o técnico Vadão, que saiu para o Verdy Tokio, do Japão. Um dos responsáveis pelo tricampeonato do São Paulo na Libertadores, o atacante Luizão deixou a equipe para defender o Nagoya Grampus, do Japão. E o lateral Cicinho está muito próximo do Manchester United. "Não dá para segurar os atletas. Além disso, se o jogador não quer ficar no clube, tem mesmo que sair", afirma Juvenal Juvêncio, diretor de futebol. Nos outros Estados, a história se repete. Esta semana, o ataque do Flamengo perdeu Jean para a Turquia. E o Cruzeiro pode ficar desfalcado do atacante Fred, revelação do time. E mesmo na Série B há casos curiosos desse êxodo de atletas, como o do garoto Anderson, meia do Grêmio de 17 anos. Maior revelação do futebol gaúcho depois de Ronaldinho Gaúcho, Anderson teve 70% do passe vendido para um fundo de investimentos português por 5,5 milhões de euros. Em um campeonato de pontos corridos longo como o Brasileiro, quem vem se dando bem é o Corinthians. Mesmo perdendo o atacante Gil e o zagueiro Ânderson, conseguiu contratar bons atletas com o financiamento da MSI. Resultado: o time lidera a competição e é um dos favoritos ao título.