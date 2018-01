Expectativa ronda clássico pernambucano Em Pernambuco, o clima é de expectativa para o clássico que acontece nesta terça-feira, entre o Santa Cruz e o Sport, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio da Ilha do Retiro. A vitória é o resultado que interessa as duas equipes. Depois de perder por 3 x 1, no Arruda para o Palmeiras, a equipe tricolor promete ?esforço máximo?. Já os rubro-negros, que também vêm de uma derrota no campeonato ? perderam de 1 x 0 para o Brasiliense, na última sexta-feira ? não querem ouvir falar em nada que seja diferente de uma vitória. A comissão técnica e os jogadores rubro-negros estavam sorridentes durante o treino realizado na manhã desta segunda. Na tentativa de reverter o quadro e se classificar, o Sport aposta nas vitórias na Ilha do Retiro. O treinador Hélio dos Anjos é um dos mais otimistas. ?Estamos vivos. Continuamos na luta. Vamos disputar a primeira colocação do grupo. Dizem que sou prepotente. Mas, quero é ser campeão em qualquer lugar do Brasil?, afirmou Hélio. Com a suspensão do meia Vágner Mancini, o treinador confirmou que voltará a improvisar o zagueiro Marcão. Na lateral esquerda, Ademar pode ser a opção, caso Marcão saia da vaga. Substituirá Marcão. Igualmente obstinados por uma vitória, a equipe do Santa Cruz fará modificações para enfrentar o tradicional rival. Para o jogo contra os rubro-negros, o técnico tricolor Péricles Chamusca será obrigado a fazer uma alteração no meio-de-campo. O volante Fabrício, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras, cumprirá suspensão automática. Em seu lugar, entra Otacílio. Com a mudança, o quadrado de meia-cancha volta a ter a formação clássica, com dois volantes e dois meias-de-ligação, tornando-se mais vulnerável na marcação, embora seja mais ofensiva.