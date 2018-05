Experiência do Chelsea preocupa o Atlético de Madrid na semifinal

MADRI - Sorteado para enfrentar o Chelsea nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa, o Atlético de Madrid garante que não tinha preferência para a definição do seu adversário. Apontando a força do oponente, o meia Tiago destacou a experiência do oponente e do seu técnico, o português José Mourinho.

"Não havia preferências, é o favorito. Uma grande equipe com um grande treinador. Um time que está acostumado nos últimos anos a jogar finais e conquistar títulos, são experientes. Assim, vai ser muito difícil, mas esperamos chegar à final", afirmou o jogador português.

Já o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, apontou mais equilíbrio no confronto e apostou em uma definição emocionante de um dos finalistas do torneio continental. "A semifinal não será fácil e está 50%. As duas equipas vão lutar muito e vai ver um confronto dramático", disse.

Algoz do Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid vai receber o Chelsea no jogo de ida das semifinais, em 22 de abril. O duelo de volta está marcado para o dia 30, em Londres.