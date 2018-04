Experiência é arma de Henrique no Cruzeiro em clássico Um dos jogadores que está há mais tempo no atual elenco do Cruzeiro, o volante Henrique disputará neste sábado mais um clássico diante do Atlético-MG. O atleta, que já atuou dez vezes diante do principal rival, não esconde que a experiência é fundamental para partidas deste tipo, mas alerta para a diferença entre cada confronto.