Experiência não vai faltar para o Sport na Sul-Americana

O Sport chega nas oitavas de final da Sul-Americana apostando em jogadores e treinador que esbanjam experiência e que estão acostumados a lidar com pressão. O meia Diego Souza, o zagueiro Durval, o goleiro Magrão e o técnico Vanderlei Luxemburgo são alguns dos destaques da equipe pernambucana.

Com toda sua experiência, o treinador diz ter motivos de sobra para se animar com a competição. Colecionador de títulos nacionais, ele ainda não conseguiu conquistar taça internacional em torneio de expressão e isso é algo que assombra sua vitoriosa carreira. Pode chegar ao fim neste ano.

“A competição tem grandes adversários. Algumas equipe saíram da Libertadores e estão na ‘Sula’ e isso torna a competição um pouco mais diferente, mas é mata-mata. E em mata-mata tudo pode acontecer. Estamos ligados nisso”, disse o treinador, que conta ainda com dois atletas estrangeiros que são importantes na meta de internacionalizar a marca do clube, casos do zagueiro Oswaldo Henríquez (Colômbia) e Eugênio Mena (Chile).

O Sport também conquistou alguns títulos de expressão em âmbito nacional e regional, mas ainda não foi campeão fora do País. Nas primeiras rodadas da Sul-Americana, já conseguiu mostrar que vai levar a competição com prioridade. O time pernambucano passou por adversários uruguaio e argentino e chega às oitavas com bastante moral.

Na primeira etapa, abriu 3 a 0 diante do Danubio, mas quase colocou tudo a perder ao ser derrotado no Uruguai por 3 a 0. Nos pênaltis, venceu por 4 a 2 e avançou. Na segunda fase, encarou o Arsenal de Sarandí. Passou com mais facilidade. Fez 2 a 0 na Ilha do Retiro e depois perdeu por apenas 2 a 1 na Argentina.

Para chegar longe na competição sul-americana, além da experiência de atletas e comissão técnica, existe também a força do elenco na Ilha do Retiro. Assim, a equipe do técnico Luxemburgo sonha em fazer história.