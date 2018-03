Experiente Basílio vai reforçar o Marília Assim como tinha prometido, o presidente do Marília, José Roberto Duarte de Mayo, anunciou a contratação de mais um atacante para a seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B. O experiente Basílio, ex-Palmeiras e Ponte Preta, não estava sendo aproveitado pelo Grêmio e chega para marcar os gols necessários para recolocar o Marília na liderança da competição. Em quarto lugar, com 23 pontos, o time do interior paulista está há ci nco pontos do Botafogo, que lidera após 14 rodadas. O jogador, entretanto, não deve ser o único reforço para o ataque. Depois da dispensa de Edson Di, Duarte de Mayo confirmou que mais um atacante deve ser anunciado nos próximos dias, deixando escapar apenas que o novo "matador" se encontra em plena atividade, faltando apenas alguns detalhes para fechar a contratação. O próximo jogo do Marília será contra o Brasiliense, sábado, no Distrito Federal.