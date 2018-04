Experiente, Kléber Pereira mira Libertadores no Inter

Com a bagagem de cinco Libertadores no currículo, o atacante Kléber Pereira disse nesta sexta-feira que quer ajudar o Internacional com sua experiência na competição. Apresentado oficialmente no Beira-Rio, o jogador de 34 anos avisou que deverá ter condições de voltar a jogar em um prazo de 10 dias.

Logo em sua chegada, Kléber Pereira deu conselhos sobre a postura do time na competição mais importante das Américas. "Para ganhar a Libertadores tem que estar todo mundo pensando junto. Não tem como ser diferente. Tem que se fechar na busca pelo objetivo. Libertadores não tem favorito", declarou.

O atacante já disputou a competição em cinco oportunidades, pelo Atlético-PR (por duas vezes), pelo Santos e outras duas vezes, por clubes mexicanos. "Com certeza estou aqui para ajudar, para passar as experiências que a gente aprende ao longo da vida para os atletas mais jovens. Quero ajudar não só na Libertadores, mas em todos os campeonatos que a gente disputar", ressaltou.

Em relação ao seu preparo físico, o jogador garantiu que deverá ter condições de jogo daqui a dez dias. "Claro que não vou estar no nível do grupo, talvez uns 70%, mas depois vou buscar o melhor ritmo nos jogos. Quero atingir o quanto antes a minha melhor forma física. Vou me empenhar o máximo para ficar o mais rápido junto aos companheiros".C