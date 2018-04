Experiente, Pierre admite 'frio na barriga' por estreia no Flu

Com passagens por Ituano, Paraná, Palmeiras e Atlético Mineiro, o experiente volante Pierre, de 33 anos, admite estar sentindo um "frio na barriga" por sua estreia no Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador ganhou a confiança do técnico Ricardo Drubscky, teve a documentação regularizada e deve ser titular diante do Joinville, no Maracanã, neste sábado, às 21 horas.

"A expectativa para a estreia é a melhor possível. Estou com um friozinho na barriga, ansiedade, apesar da boa rodagem no Brasileiro", contou Pierre nesta sexta-feira. "Fui bem acolhido pelo professor. Tivemos uma preparação boa, mais de dez dias. Estou entrosado. Espero que a gente consiga uma boa vitória."

Conforme treinou durante a semana, Drubscky deve montar o Fluminense com três volantes - Pierre, Edson e Jean - e apenas um meia. E a disputa para o posto de homem de criação está acirrada. Gerson, Robert, Wagner e Vinícius têm chance. Outros reforços, Magno Alves e Antônio Carlos também foram registrados na CBF nesta sexta-feira e podem estrear. Mas a escalação só deve ser divulgada na hora do jogo.