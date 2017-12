Explosão ameaça partida em Israel A partida entre Espanha e Israel pelas Eliminatórias da Copa de 2002, marcada para a próxima quarta-feira, está ameaçada. Nesta sexta-feira um militante suicida, ainda não identificado, se misturou aos jovens em frente a uma discoteca próximo de uma praça de Tel Aviv, e detonou uma bomba. As informações são que 17 pessoas morreram e pelo menos 70 estão feridas. A Federação Espanhola de Futebol vai se reunir este fim de semana com a Federação Israelita e com a Fifa para tratar desta questão. De acordo com o secretário geral da Federação Espanhola, Gerardo Gonzáles, é bem provável que o ocorrido provoque a necessidade de se aumentar as medidas de segurança.