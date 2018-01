Exposição de Ronaldo alerta assessor A aparição exagerada da marca Ronaldo na mídia causa grande preocupação em seu próprio ?staff? e na diretoria da Inter de Milão. Nesta sexta-feira, no Rio, o atacante deu entrevista à emissora de TV italiana RAI, na qual disse que houve erro no processo de recuperação. "E estou pagando por isso." Antes que as declarações fossem ao ar, algumas agências internacionais distribuíram trechos da entrevista, que tanto o jogador quanto a reportagem da RAI não confirmam ter existido. Nela, Ronaldo teria dito ser "indiscutível que erros foram cometidos pela Inter". "O Ronaldo usou a frase ?nós erramos em algumas coisas e a razão pela qual estou no Brasil é para que os erros não sejam cometidos novamente?, mas não acusou só a Inter de ter errado", comentou seu assessor de Imprensa, Rodrigo Paiva, que está em Milão. Paiva declarou que Ronaldo está aparecendo demais na mídia e chegou a hora de parar de falar um pouco. Os dirigentes da Inter, segundo a Assessoria de Imprensa do clube, não quiseram comentar o fato, mas admitem estar preocupados com o excesso de exposição de seu nome na imprensa mundial. Nesta sexta-feira, após obter grande repercussão, o holandês Seedorf, da Inter, negou ter criticado Ronaldo. Assessores do clube de Milão disseram que Seedorf declarou apenas que "está na hora de parar de falar do Ronaldo". "Precisamos esquecê-lo e fazer a nossa parte. No Barcelona, ele fazia muitos gols, mas o restante do time não jogava e a equipe nunca ganhava títulos." O médico da seleção brasileira, José Luiz Runco, disse que o jogo do dia 27, entre Brasil e Iugoslávia, será fundamental para uma análise das condições do atacante.