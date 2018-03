Expulsão deixou Roger com insônia Depois da botinada em D?Alessandro e do cartão vermelho que ajudou a enterrar o sonho do Corinthians na Copa Libertadores, Roger foi comer um cheese filé de frango salada. À mesa de uma lanchonete do Itaim, ainda com o agasalho preto e branco, matava a fome e até esboçava um ou outro sorriso. Mas a tristeza e o incômodo com o novo momento vivido estavam estampados no rosto do jovem de 20 anos. Ao lado dos empresários que detêm 50% de seu passe (a outra metade é do Corinthians), ele não falava muito sobre o fatídico lance ocorrido aos 45 minutos do primeiro tempo. Foi direto. ?Cheguei atrasado na jogada, deixei o pé e acabei pegando ele. Acho que era lance para cartão amarelo.? Sobre os gritos de Geninho na beira do gramado no momento da falta (?Pega! Pega!?), Roger diz que não o incitaram a cometer a falta. ?É a linguagem que o treinador usa para pedir uma marcação forte.? Denis Fuchman e Marcelo Robalinho, empresários do jogador, tentavam mudar de assunto e fazer com que ele, sabe-se lá como, esquecesse a esperteza e o talento de D?Alessandro, o meia argentino que também provocou a expulsão de Kléber no jogo de Buenos Aires. Mas não teve jeito. Roger, apesar da aparente tranqüilidade, resumiu. ?Tá embaçado.? E à noite, mesmo depois de desabafar com a mãe e com a irmã, com quem mora em um apartamento na Vila das Mercedes (zona sul), não conseguiu dormir direito. ?Só adormeci às 5h30. E acordei antes das 7h.? Logo depois, precisou ir ao Parque São Jorge, onde os jogadores que atuaram até 45 minutos fizeram um treino leve no gramado. Com o resto do dia livre, passou em uma videolocadora. Desejava alugar uma comédia, ?para ver se conseguia rir?. Mas saiu de mãos abanando. ?Eu queria ?40 dias e 40 noites?, mas não tinha.? O filme é sobre um jovem que depois de passar por uma desilusão amorosa, resolve passar 40 dias sem contato físico com mulheres. Roger não assistiu ao filme nem pretende entrar em jejum por causa da desilusão da noite de quarta-feira. Mesmo quando soube que dois observadores do Milan estavam no estádio para espiar o futebol dele, de D?Alessandro e de mais um ou dois, ele não se abalou. ?Tenho muito a mostrar no Corinthians. Acho que ainda posso conquistar uma Libertadores aqui.? No começo do ano, depois do elogiado desempenho na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Roger teve uma proposta do Goiás e, segundo seus empresários, um escritório da Inglaterra que caça talentos pelo mundo também fez contato. Apesar de a oferta goiana elevar seu salário de R$ 1,5 mil para R$ 20 mil, ele preferiu continuar no Corinthians e disputar a agora finada Libertadores da América. Roger sabe que com a volta de Kléber, é hora de retornar ao banco de reservas. No entanto, Robalinho acredita que em breve o titular deve ?fazer vôos mais altos? e ir para o exterior. Mas como será que a torcida vai receber o jogador que deixou o time na mão num jogo decisivo de um campeonato inédito para o clube? Roger assume saber que sua expulsão foi ?preponderante? no resultado, mas, copiando o discurso de Kléber, pede que a torcida esqueça isso. ?Não adianta chorar o leite derramado. A torcida já me viu, sabe do meu potencial. E até a expulsão eu estava jogando bem?, diz. No jogo contra o River, é verdade, até o Corinthians chegar ao gol, Roger apareceu duas vezes com perigo pelo lado esquerdo. ?Podia ter sido o jogo da carreira dele?, diz o empresário.