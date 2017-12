Expulsão revolta o volante Tinga Pivô do lance mais polêmico do jogo ? talvez, do campeonato ?, o volante Tinga estava inconsolável. ?Nunca vi uma coisa dessas!?, disse. ?Recebi a bola na área, tirei o Fábio Costa, levei uma pancada forte na perna e caí. Quando levantei, fui expulso! Não quero chamar ninguém de desonesto. Mas é impressionante como nunca as decisões são desfavoráveis ao Corinthians!? Tinga contou que ficou tão surpreso com a decisão do árbitro que não conseguiu nem encontrar argumentos para iniciar uma discussão. Apenas baixou a cabeça e saiu andando para o vestiário. ?O que mais me irrita é supor que eu tivesse cavado o pênalti. Poxa, eu não sou juvenil! Já tinha cartão amarelo e jamais faria uma coisa dessas!?, disse Tinga, que citou um lance ocorrido minutos antes para provar que não quis induzir o árbitro a uma decisão equivocada. ?Disputei uma bola com Rosinei, driblei e fui empurrado. Se eu quisesse, poderia ter cavado o pênalti. Mas como eu sabia que já tinha amarelo, não poderia correr esse risco?. Segundo o volante, Márcio Rezende não lhe falou nada na hora da expulsão. Receoso quanto a uma possível punição, Tinga evitou comentários mais fortes. ?O Márcio errou, como todo mundo erra. No caso dele, foram dois erros, já que além não dar o pênalti, ele ainda me expulsou. Mas não posso ficar falando muito, isso não é comigo. Meu negócio é jogar futebol?. Faltando duas rodadas e com o Inter três pontos atrás do Corinthians, Tinga disse que ninguém no time vai jogar a toalha. ?Vamos lutar até o fim. Eles ainda podem tropeçar?, disse o volante, que não enfrenta o Palmeiras domingo que vem, em Porto Alegre, por estar suspenso. ?O que deixa mais difícil a nossa tarefa é lutar contra tudo isso que está acontecendo?, emendou Tinga, ainda inconformado com os erros da arbitragem e também com as decisões do STJD. Sobre a partida deste domingo, Tinga comentou que ?ficou provado que o time do Inter não deve nada para o do Corinthians. Em campo, foram dois empates?. Mesmo se o título não vier, o Inter encerrará sua participação no Brasileiro de cabeça erguida. ?Podem até tirar o campeonato da gente, mas nossa força ninguém vai tirar!?, disse Tinga.