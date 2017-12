F-1: juiz nega revisão da liminar O juiz João André de Vicenzo, da 12ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, negou, nesta quinta-feira, o pedido de reconsideração de liminar solicitado pela Secretaria dos Negócios Jurídicos da Prefeitura de São Paulo, no dia anterior. Dia 4, Vicenzo concedeu liminar a uma ação da Promotoria de Justiça da Cidadania, suspendendo o GP do Brasil de Fórmula 1 de 2004, por questionar o retorno para a cidade do investimento realizado pela prefeitura. ?Que despacho rápido, não??, disse nesta quinta Nádia Campeão, secretária de Esportes. ?Em três linhas manteve a liminar, nem se manifestou a respeito dos novos argumentos apresentados.? O caminho, agora, é utilizar os recursos jurídicos possíveis. ?A partir da data da liminar temos 20 dias para entrar com o agravo do instrumento. Há uma equipe da Secretaria dos Negócios Jurídicos, elaborando uma nova peça para tentar suspender a liminar?, explicou Campeão. O objetivo da prefeitura é apressar ao máximo uma eventual cassação da liminar para não desestabilizar mais do que já fez a realização da corrida em Interlagos, dia 24 de outubro. ?Algumas empresas que tradicionalmente investem na prova já fizeram contato conosco pedindo maiores esclarecimentos?, falou nesta quinta Tamas Rohonyi, da Interpro, promotora do GP do Brasil. ?Enviei também uma carta para o editor da revista inglesa Autosport, que desejava saber o que, de fato, estava acontecendo com a corrida de São Paulo.? A edição de 2004 será a última do contrato de cinco anos assinado entre a Prefeitura e a Interpro. Esta, por sua vez, mantém um contrato com a Formula One Manegement (FOM), empresa da holding Slec, detentora dos direitos do Mundial. Um amplo estudo sobre os benefícios da Fórmula 1 para a cidade será realizado por uma empresa contratada pela Prefeitura a fim de que na possível renovação do contrato, ano que vem, esses dados possam ser apresentados à Promotoria de Justiça da Cidadania ou a quem se interessar.