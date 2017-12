F-Renault fecha ano em Interlagos Diego Freitas, da equipe UniOil Sports, foi o mais veloz neste sábado nos treinos para a 12ª e última etapa da F-Renault, em Interlagos. Neste domingo, às 9h45, haverá o quarto treino. E a largada está marcada para as 13h30. A categoria chega a Interlagos com o campeão já definido: Allam Khodair, da Giaffone Racing, com 170 pontos. O segundo é Renato Jader David, da Bassani Racing, com 135. Diego Freitas é o quarto na classificação, com 127 pontos. Patrick Rocha, da equipe GPT/Faster/Giaffone Motorsport, sexto na classificação, com 106 pontos, depois de quatro treinos seguidos nos quais ficou em 28º lugar entre 30 participantes, voltou a andar no ritmo dos líderes no momento decisivo. Obteve o segundo lugar depois de uma revisão do motor, quando praticamente tudo foi trocado ? é o terceiro motor que usará no fim de semana. O grid: 1º) Diego Freitas (UniOil Sports), 1min37s109; 2º) Patrick Rocha (GPT/Faster/Giaffone Motorsport), 1min37s475; 3º) Daniel Serra (Bassani Racing), 1min37s489; 4º) Marcello Thomaz (Giaffone Racing), 1min37s520; 5º) Diego Nunes (Prop Car-Bassani), 1min37s598; 6º) Renato Jader (Bassani Racing), 1min37s599; 7º) Allam Khodair (Giaffone Racing), 1min37s615; 8º) Paulo Salustiano (M4T Motorsport), 1min37s850; 9º) Alexandre Foizer (Coca Cola S.Racing), 1min37s851; 10º) Joaquim ?Jota? Oliveira (Premier Competições), 1min37s867.