FA acusa Mourinho e Ramires de má conduta em jogo

LONDRES - O técnico José Mourinho, o seu auxiliar Rui Faria e o meio-campista Ramires foram acusados oficialmente pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), nesta quarta-feira, de terem agido com conduta inapropriada no jogo do último sábado, diante do Sunderland, em Londres, onde o Chelsea foi surpreendido ao perder de 2 a 1 do lanterna do Campeonato Inglês.

A FA afirmou que um comentário e uma atitude do treinador português após o confronto "constituíram conduta imprópria, ao qual ele colocou em questão a integridade do árbitro". Na ocasião, cumprimentou de forma sarcástica o juiz do duelo, Mike Dean, dizendo que o mesmo teve uma "atuação fantástica", e ainda foi irônico ao felicitar o chefe da arbitragem do duelo, Mike Riley, logo após o apito final.

Rui Faria, por sua vez, recebeu duas acusações de conduta imprópria por supostamente ter feito uso de "palavras abusivas e/ou insultantes" em direção a quarto árbitro e também por ter agido com um comportamento inadequado quando Mike Dean pediu para que ele deixasse a área técnica.

Ramires, por sua vez, poderá ser punido por ter dado uma cotovelada no sueco Sebastian Larsson em um incidente que não foi flagrado pela arbitragem na hora do confronto. Entretanto, um painel de ex-árbitros de elite do futebol inglês coletaram evidências em vídeo e "foram unânimes em afirmar que foi um ato de conduta violenta" por parte do jogador brasileiro, informou a FA, por meio de um comunicado.

Assim, Mourinho, Rui Faria e Ramires correm o risco de serem punidos com suspensões justamente na reta final do Campeonato Inglês, no qual o Chelsea é vice-líder, cinco pontos atrás do líder Liverpool, que receberá justamente o time de Londres em clássico decisivo no próximo domingo. Os dois membros da comissão técnica têm até segunda-feira para dar uma resposta às acusações, enquanto o Chelsea terá de se posicionar em relação à FA sobre a situação de Ramires até esta quinta-feira.