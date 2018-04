FA decreta 5 jogos de suspensão em casos de racismo

Em comunicado oficial, a entidade afirmou que a punição de cinco partidas é um "nível de entrada" para as "últimas sérias" ofensas discriminatórias, com suspensões maiores se o nível da ofensa também for maior. Aqueles considerados culpados em casos de racismo também terão que participar de programas educacionais.

Segundo o presidente da FA, David Bernstein, o decreto é importante para combater todo tipo de discriminação. "É importante colocar que o acordo de hoje (quinta-feira) engloba todos os elementos da discriminação, não apenas o abuso racial", comentou.

Como acontece também na Espanha e na Itália, o abuso racial tem se tornado constante no futebol inglês, dentro e fora de campo. Entre os jogadores, o caso recente que ficou mais conhecido foi o do uruguaio Luis Suárez. No final de 2011, o atacante do Liverpool foi flagrado ofendendo racialmente o lateral Evra, do Manchester United. Como resultado, acabou pegando gancho de oito partidas.