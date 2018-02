FA investiga West Ham após declaração de dirigente contra jogadores africanos

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) confirmou nesta quinta-feira que abriu uma investigação contra o West Ham após um diretor responsável pelo recrutamento de jogadores para o clube ter declarado que a equipe londrina não pretende mais contratar jogadores africanos.

Tony Henry afirmou que as restrições ao recrutamento de atletas da África foi adotada pela diretoria do West Ham porque "eles têm uma atitude ruim" e "causam caos" quando não estão no time, de acordo com um e-mail enviado por ele e relatado pelo jornal Daily Mail. Mas ele garantiu que a política adotada pelo clube não têm "nada contra a raça africana".

Após a publicação da reportagem, o West Ham anunciou que suspendeu Henry enquanto realiza "uma investigação completa", mas agora o clube e o dirigente também se tornaram alvos das autoridades do futebol da Inglaterra.

"O West Ham United não tolerará qualquer tipo de discriminação e, portanto, agiu rapidamente devido à natureza séria dessas afirmações", afirmou o clube do Leste de Londres em um comunicado. "A família West Ham United é inclusiva, independentemente do sexo, idade, habilidade, raça, religião ou oriental sexual, onde todos devem se sentir bem-vindos e incluídos".

Diante da decisão do West Ham de suspender o dirigente, o sindicato dos jogadores afirmou que a rapidez da decisão tomada pelo clube foi "encorajadora". "Nós confiamos que eles irão lidar com isso de acordo com a posição do futebol em todas as questões de igualdade e antirracismo", afirmou a associação.

O West Ham conta nesse momento com dois jogadores africanos no seu elenco: o atacante senegalês Cheikhou Kouyaté e o ganês André Ayew. E o jogador de Senegal fez uma publicação no Instagram após a polêmica envolvendo a diretoria. "Africano e orgulhoso", escreveu.