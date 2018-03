Fã tatua errado o nome de Beckham Um tatuador arruinou a escápula de Michelle Plummer, uma das várias fãs do astro do futebol britânico David Beckham. O "artista" escreveu Beckam, sem o ´h´. "Isso porque eu havia anotado claramente o nome em um papelzinho", disse Michelle, indignada, ao The Sun. "Durante dias fiquei inconsolável", disse. "Idolatro o Beckham, e só queria levar seu nome em meu corpo", disse a fã de 35 anos. Segundo ela, se fosse um nome exótico como Ruud van Nistelrooy, quem sabe o tatuador poderia não ter entendido, "mas Beckham é um dos nomes mais conhecidos da Grã Bretanha. Não se trata de uma pequena tatuagem, são letras enormes", lamentou-se. O tatuador, Mike Williams, se defendeu. Segundo ele, "a cliente anotou mal o nome do jogador". "Além disso, Mike não é um fanático por futebol", como explicou seu chefe ao Sun.