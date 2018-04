Fabão e Tardelli suspensos por 2 jogos O zagueiro Fabão e o atacante Diego Tardelli, do São Paulo, foram suspensos por dois jogos, na noite desta quarta-feira, pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Os dois atletas foram incursos no Artigo 255 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) - "praticar atos de hostilidade contra adversário ou companheiro de equipe". A reincidência de ambos prejudicou a defesa. Diego Tardelli foi julgado por ter sido expulso na partida contra o Flamengo, em 8 de agosto, após ter cometido falta sobre Ibson, quase no fim do jogo. Já Fabão levou vermelho no confronto com o Vitória, em 5 de agosto. Como já cumpriram suspensão automática, ficarão de fora de apenas mais uma partida. O zagueiro Fabão, então, não poderá atuar nesta quinta-feira no confronto contra o Criciúma, no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com o advogado do clube paulista, José Carlos Ferreira Alves, Diego Tardelli vai cumprir suspensão nesta quinta-feira por ter recebido o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético-PR. Assim, cumprirá a punição aplicada pelo STJD apenas no jogo de domingo, contra o Fluminense, no estádio da Cidadania, em Volta Redonda.