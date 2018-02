Fabão está de volta ao São Paulo Fabão volta ao time do São Paulo depois de um mês. E promete a mesma cara feia de antes. "Futebol não é para ficar dando risadinha. Zagueiro não pode ficar batendo papo com atacante, tem é de jogar a bola para longe", avisou o jogador, que está recuperado de contusão e enfrenta o Universidad de Chile, nesta quarta-feira, às 21h45, no Morumbi, pela Libertadores. "Meu estilo é esse mesmo. Este ano quero jogar bem todas as partidas para ter uma chance na seleção brasileira. Ainda não desisti desse sonho", revelou o zagueiro. Fabão teve uma distensão muscular contra o São Caetano, no dia 9 de fevereiro, e, no processo de recuperação perdeu um quilo. Nada que o impeça de render bem. "Estou em ótima forma", garantiu. Ele entra pelo lado direito da defesa, deslocando Edcarlos para o esquerdo, onde estava Alex, que deixa o time titular.