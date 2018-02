Fabão está de volta ao São Paulo O São Paulo terá o reforço do zagueiro Fabão, que volta ao time nesta terça-feira, contra a Ponte Preta, no Morumbi, depois de ficar 11 jogos se recuperando de contusão no calcanhar do pé direito. Ele irá entrar no lugar de Lugano, que está na seleção uruguaia, e jogará ao lado de Edcarlos - assim, Alex vai para o banco de reservas. "O Fabão não sente mais dores e seu condicionamento é o mesmo, por isso está retornando ao time", explicou o técnico Paulo Autuori, que também terá o desfalque do lateral-direito Cicinho - está com a seleção brasileira em Belém. Por isso, Hernanes ganha nova chance entre os titulares. Com 38 pontos, em 13º lugar, o São Paulo não tem mais grandes aspirações no Campeonato Brasileiro. Quer apenas usar o restante do torneio como uma espécie de treino de luxo para o Mundial de Clubes, que acontece em dezembro, no Japão.