Fabão garante a vitória do São Paulo O São Paulo ganhou do Coritiba por 1 a 0 neste sábado, no Estádio do Morumbi, graças a um gol de cabeça do zagueiro Fabão aos 23 minutos do segundo tempo. Com os três pontos desta vitória, o time paulista chega a sete pontos na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Já o time paranaense, que perde a segunda, fica nos seis pontos.