Fabão: "Jogamos com molas nas chuteiras" Bem-humorado, o zagueiro Fabão revelou como o São Paulo conseguiu vencer o forte jogo aéreo dos ingleses do Liverpool. ?Colocamos molas nas chuteiras e deu tudo certo.? De fato, os campeões mundiais tiveram que caprichar na impulsão para impedir os gols de cabeça. No primeiro tempo, Luís Garcia acertou a trave. No segundo, o mesmo jogador marcou um gol que foi - bem - anulado. Nos minutos finais, com a entrada do grandalhão Crouch, de 1?98m, o Liverpool jogou incessantemente a bola na área são-paulina.