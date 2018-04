Fabão pede vitória para Santos encostar nos líderes

O zagueiro Fabão cobrou mais uma vitória do Santos na partida do próximo domingo, contra o Botafogo, para o time continuar a diminuir a distância para os líderes do Campeonato Brasileiro. Para o jogador, a equipe da Baixada deve esquecer os adversários diretos por uma vaga na Libertadores e focar apenas na próxima rodada.

"O importante é fazer nossa parte, por isso temos que vencer o Botafogo. Não adianta ficar torcendo contra quem está na parte de cima da tabela. Temos que continuar vencendo", explicou Fabão.

O Santos é o nono colocado do Brasileirão, com 35 pontos, e está cinco atrás do Atlético Mineiro, o quarto colocado. Já o Botafogo está na zona de rebaixamento, com 24 pontos. Apesar da má fase do clube carioca, o zagueiro Fabão acredita que a situação do rival deve deixar o jogo mais complicado.

"Eu até prefiro jogar com quem está em cima, pois a motivação é outra. Quando se enfrenta um time que está para sair de uma zona de rebaixamento é uma dificuldade tremenda, como foi contra o Santo André (no último domingo)", concluiu o zagueiro.