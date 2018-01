Fabão vira dúvida; Amoroso treina O zagueiro Fabão voltou a reclamar de dores no calcanhar direito nos treinos desta quinta-feira pela manhã e pode ser o desfalque do São Paulo para a partida deste domingo, contra o Vasco no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o técnico Paulo Autuori pode ter frustrado seu plano de escalar força máxima pela primeira vez em várias rodadas. O jogador será submetido a nova avaliação médica, mas são grandes as chances de ser vetado.Fabão deverá ser substituído por Edcarlos. Nos treinos da manhã, Autuori contou com o retorno do atacante Amoroso, que foi liberado para viajar para Málaga, na Espanha, para tratar de assuntos pessoais. Apesar de não ter treinados nos últimos dias, o atacante está confirmado para enfrentar o Vasco. Depois do treino, Amoroso garantiu que não usou a viagem para tratar de um eventual retorno ao futebol europeu. ?Minha intenção é continuar no São Paulo, mas só vamos tratar desse assunto (renovação) depois do Mundial (em dezembro)?, disse. O lateral-esquerdo Junior, que volta de suspensão, será outra novidade da equipe. Souza, que está ganhando a vaga de titular, deverá atuar no lugar de Renan. O São Paulo - que não perde há cinco rodadas - deverá começar a partida de domingo com Rogério; Cicinho, Edcarlos, Lugano e Júnior; Mineiro, Josué, Danilo e Souza; Christian e Amoroso. INGRESSOS - A diretoria do Tricolor espera bom público no Morumbi, neste domingo. Por conta disso, colocou à venda uma carga de 43.692 ingressos. Há quatro pontos de venda: estádios do Morumbi, Pacaembu e Canindé e no Ginásio do Ibirapuera. Veja os preços e locais de venda de ingressos para a partida São Paulo x Vasco: Geral Amarela - R$15,00 e 1/2 entrada R$7,00 (visitante) Geral Azul e Vermelha - R$20,00 e 1/2 entrada R$10,00 Morumbi Premium Club - R$50,00 e 1/2 entrada R$25,00 Cativa Azul e Vermelha Proprietário - R$15,00 (vendas somente no Morumbi) Cadeira Especial Azul - R$40,00 e 1/2 entrada R$20,00 Cadeira Laranja e Amarela - R$25,00 e 1/2 entrada R$12,00 Sócio- Torcedor - R$7,00 (vendas somente no Morumbi) Arquibancada Azul e Laranja - R$15,00 e 1/2 entrada R$7,00 Geral Vermelha (Setor Deficientes) - R$15,00 e 1/2 entrada R$7,00 PONTOS DE VENDA Estádio do Morumbi - dias 15, 16 e 17 de setembro, das 11 às 17 horas, e no dia 18 de setembro das 11 horas até o início do jogo. Estádio do Pacaembu - dias 15, 16 e 17 de setembro, das 11 às 17 horas. Ginásio do Ibirapuera - dias 15, 16 e 17 de setembro, das 11 às 17 horas. Canindé - dias 15, 16 e 17 de setembro, das 11 às 17 horas. OBS: Haverá venda de ingressos para a Arquibancada Azul aos associados do clube na Tesouraria Social, portão 7. OBS: Mais informações: www.ingressofacil.com.br