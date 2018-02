Fabiana Murer vai participar de treino com Isinbayeva Uma das principais estrelas do atletismo brasileiro, a recordista sul-americana do salto com vara, Fabiana Murer, está na Itália para uma treinamento especial com o técnico ucraniano Vitaly Petrov, que comanda ninguém menos que a russa Yelena Isinbayeva, campeã olímpica e mundial e única mulher a saltar acima dos 5 metros - seu recorde mundial é de 5,01 metros, enquanto a marca continental de Fabiana é de 4,66 metros. "Este estágio com o Petrov é muito interessante, ainda mais junto com a Isinbayeva, para ganhar uma base forte para o Pan", explicou o técnico de Fabiana, Elson Miranda, que viajou com a atleta. Ele lembra que a russa estará presente e que as duas já treinaram juntas uma vez, no ano passado - foi depois disso que Fabiana obteve suas melhores marcar e ficou com o título do Super GP de Mônaco, no ano passado, além de ser prata na Copa do Mundo de seleções. Além de Fabiana, viajaram também Fábio Gomes da Silva, atual número 1 da prova no Brasil, e o argentino Germán Chiaraviglio, líder do ranking sul-americano. "É um treino para atletas com chances de conseguir bons resultados na temporada", diz Elson. No dia 2 de fevereiro, Fabiana e Fábio disputam o meeting de Milrose, em Nova York, um dos principais torneios do calendário.