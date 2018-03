Fabiano, aos poucos, ganha lugar na Vila "Quando a torcida gritou, pensei: acho que eu fiz o gol." Não foi Diego e nem Robinho; o jogador decisivo na vitória, de virada, por 2 a 1, contra o Internacional-RS, neste domingo à noite, na Vila Belmiro, Fabiano, nem titular do time é. Até o gol marcado aos 12 minutos do segundo tempo, na sua primeira participação no jogo após entrar no lugar de Nenê, ele não ainda havia justificado a insistência do técnico Leão na sua contratação, no início da temporada. Mas, além de marcar o gol de empate, Fabiano reorganizou o meio-de-campo santista e criou importantes jogadas para os atacantes. "Sempre respeitei os companheiros e vinha me cobrando. Já havia passado a hora de eu me tornar titular e neste domingo, consegui dar uma resposta em campo", comemorou o genro de Vanderlei Luxemburgo, que no ano passado jogou pelo Internacional. "Antes do jogo, avisei o pessoal do Inter que eles não iriam conseguir nada contra gente, porque o Santos é muito forte na Vila. No lance do gol, subi com um zagueiro, que nem sei qual foi, e sofri uma forte pancada na cabeça. Felizmente, a bola entrou." Fabiano foi uma exigência de Leão para ser usado em algumas situações de emergência na lateral-direita, cabeça-de-área, meias e até no ataque. Mas, em todas vezes que entrou, sempre com o jogo em andamento, demonstrou falta de ritmo. Exatamente, contra o seu ex-time, acabou levando o Santos à uma virada que parecia impossível, porque o Inter se defendia bem. William, autor do segundo gol, pode fazer com que Leão reveja os seus conceitos sobre ele. Da forma como o segundo gol aconteceu, ele provou que está bem sintonizado com Robinho e Diego, surgiu no momento certo no interior da grande área e concluiu, rasteiro, de pé esquerdo. O lance começou com Robinho recuperando uma bola perdida na defesa, trabalhou com Diego, até cruzar para Renato, na esquerda. O volante viu William bem colocado e fez o passe. "Fiquei feliz por William porque o gol foi tão importante para o time como para ele", analisou Leão. Sobre o jogo, o técnico mostrou-se satisfeito pelo poder de reação demonstrado pelo time. "Além disso, ganhamos nove pontos numa única partida." Renato considerou normal o cartão amarelo que recebeu, aos 32 minutos do primeiro tempo, ao dividir uma bola com quando entrou . "Minha intenção era pegar a bola, mas o juiz entendeu de outra maneira e não posso reclamar." O segundo volante santista estava há mais de um ano sem levar cartão. O último tinha sido no dia 7 de abril do ano passado, na vitória por 3 a 2 contra o São Paulo, na Vila Belmiro, pelo Rio-São Paulo. Fábio Costa - Os jogadores se reapresentam nesta segunda-feira, às 16h, no Centro de Treinamentos Rei Pelé, quando haverá uma revisão médica para quem enfrentou o Internacional e treinamento para os reservas. Fábio Costa poderá ser a maior novidade do time quarta-feira, contra o Cruz Azul, na Vila Belmiro, quando o Santos precisa de apenas uma vitória simples para se classificar às semifinais da Copa Libertadores da América. Ele sofreu estiramento muscular na virilha direita contra o Juventude-RS e já está recuperado. Elano e André Luís que não jogaram ontem, também retornam.