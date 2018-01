Fabiano chega ao Fla e pede reforços A Gávea não é um lugar desconhecido para o zagueiro Fabiano, reforço do Flamengo para a temporada 2005. Revelado nas categorias de base do clube carioca, ele vestiu a camisa flamenguista como profissional por seis temporadas, de 1993 até 99, e fez seis gols em 183 partidas. Depois disso, Fabiano teve uma rápida passagem pelo Atlético-PR e, em 2000, se transferiu para o Kashima Antlers, do Japão, sob indicação de Zico, maior ídolo da história do Flamengo. Ainda por lá, atuou também pelo Vegalta, por dois anos. O zagueiro retornou ao Brasil em 2004, novamente para defender o Atlético-PR, tornando-se capitão do time vice-campeão brasileiro. Seduzido pelo convite da diretoria do Flamengo, feito no início de janeiro, deixou de lado a melhor estrutura da equipe paranaense para voltar a atuar no clube que o lançou ao futebol. "Estou muito feliz. Pensei que não iria retornar ao Flamengo. Espero contribuir para que a equipe conquiste títulos em 2005", declarou Fabiano, que mandou um aviso aos dirigentes durante entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, após a assinatura de seu contrato. "Um jogador só não resolve. É preciso ter um elenco forte."