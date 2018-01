Fabiano chega e já pensa em seleção O lateral-esquerdo Fabiano, ex-Fenerbahce e São Paulo, foi apresentado oficialmente hoje e promete ?esquentar? a briga pela posição com o titular Lúcio. Apesar de respeitar o colega, Fabiano mostrou ser um jogador ambicioso: "Sempre penso na Seleção. Se eu estiver bem, posso ter uma chance. Por quê não?" Primeiro, no entanto, tem de assumir o lugar de Lúcio, um dos jogadores mais perseguidos pela torcida, mas que mesmo assim, mantém um discurso de confiança. "Acho que o Fabiano vem para somar. É um grande jogador. Já mostrou isso nos clubes onde passou", elogiou. "É bom porque quando eu cansar, posso falar com o professor Estevam e ele entrar. Agora não posso me descuidar porque tem o Fabiano e o Xavier na minha sombra", disse. Uma possível solução para a disputa foi dada pelo próprio técnico Estevam Soares, que acenou com a possibilidade de usar os dois juntos. Nesse caso, Fabiano entraria no meio-campo. "Foi uma excelente contratação do Palmeiras e, pelas suas qualidades, pode atuar tanto na lateral quanto no meio-campo", disse Estevam. Fabiano disse que já atuou no meio-campo no Atlético-PR, mas que prefere mesmo a lateral-esquerda. "É muito diferente o meio-campo, mas vou conversar com o Estevam e ver como posso ajudar", disse. O lateral lembrou que na época do São Paulo chegou a jogar ao lado de Gustavo Nery. "Mas a gente revezava na posição. Deu certo porque tanto ele, como eu, tínhamos força para subir e voltar", relembrou. A possibilidade animou Lúcio: "Eu acho que o lateral-direito adversário vai ficar tonto. Não vai saber quem marcar", brincou. Em 2004, Lúcio foi um dos que mais atuou em função da falta de um reserva à altura. Em 2005, já jogou as cinco primeiras partidas e está confirmado amanhã, contra a Portuguesa Santista, no Ulrico Mursa. Fabiano pediu uma semana para entrar em forma.