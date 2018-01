Fabiano chega para exames no Palmeiras O lateral-esquerdo Fabiano faz nesta quarta-feira pela manhã exames médicos em São Paulo. Se passar, assina contrato com o Palmeiras pela tarde. O jogador, que começou a carreira no Atlético Paranaense, foi emprestado pelo Fenerbahçe, da Turquia. Antes, já havia passado por São Paulo e Perugia, da Itália. Nesta terça-feira, por telefone, Fabiano conversou com a reportagem da Agência Estado. Agência Estado - Você foi contratado para uma posição em que o titular, Lúcio, é muito contestado pela torcida. Você vem para substituí-lo e ser o titular? Fabiano - Não, o Lúcio vem jogando há três anos, fazendo um excelente trabalho. Eu venho para somar. Claro que com o tempo eu vou querer mostrar serviço, mas, a princípio, o titular é o Lúcio. AE - Além do Palmeiras, algum outro clube o procurou? Fabiano - Não, só o Palmeiras. Eles vieram atrás de mim na semana passada, quando souberam que eu queria deixar o Fenerbahçe. AE - Mas já estava nos seus planos esta volta ao Brasil? Fabiano - O que eu queria era jogar, não importa onde. Felizmente, o Palmeiras me abriu essas portas e eu quero aproveitar essa chance da melhor forma possível. O time é muito bom e está disputando essa seletiva para a Libertadores. Vamos torcer para que dê tudo certo. AE - Por que você não conseguiu se dar bem na Turquia? Fabiano - O treinador (Christopher Daum) não gostava de mim, não me dava chances. Em toda a Europa é normal um rodízio entre os jogadores. Mas ele não fazia isso e eu não tinha chances. Com a contratação do (francês) Anelka, pintou essa oportunidade de eu sair pelo excesso de estrangeiros. AE - Você teve algum problema de adaptação à Turquia? Fabiano - Pior que não! Meu único problema era mesmo com o treinador. Istambul é um lugar excepcional para morar e a comida é muito boa. Só não tem feijão. Outra coisa legal é que havia outros cinco brasileiros lá, jogando comigo.