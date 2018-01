Fabiano consolida sua posição no Santos Bem que o técnico Leão tentou encontrar o centroavante ideal para o Santos, que pudesse substituir Ricardo Oliveira. Testou William, Marcelo e Val Baiano, mas não gostou do desempenho de nenhum deles. Aí teve que improvisar o meio-campista Fabiano no ataque. E deu certo. "O Leão conversou comigo, queria que fosse uma referência dentro da área, mas não era para me fixar lá na frente, pois seria uma presa fácil para a zaga", explicou Fabiano, que exerceu função parecida no Inter. O Santos marcou 11 gols nos dois últimos jogos. E, apesar de Fabiano não ter feito nenhum deles, Leão o considera um dos responsáveis pelo ataque do time ter voltado a funcionar bem. "No começo foi difícil", reconheceu Fabiano. "Fazia as coisas erradas, pois estava fora de minha função. Mas agora estou bem, ajudando o time, abrindo espaço para outros jogadores e muito feliz porque a equipe se reencontrou." Depois da goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba, Leão fez questão de elogiar Fabiano. "A inteligência ofensiva partiu do Fabiano", disse o treinador. E, nesta segunda-feira, ele voltou a comentar sobre a atuação do jogador. "Fabiano aumentou os espaços para o pessoal que vem de trás, dentro de sua inteligência tática."