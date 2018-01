Fabiano deixa o campo desacordado O jogador Fabiano, do São Paulo, sofreu uma forte pancada no peito durante o treinamento que está ocorrendo no campo do CT da Barra Funda, na zona oeste. O choque foi contra o meia Carlos Miguel e Fabiano saiu desacordado do gramado. O jogador acaba de ser encaminhado para um hospital da região para ser radiografado. Segundo o médico do tricolor, José Sanches de Aquino, apenas por precaução, mas existe uma preocupação muito grande porque a pancada foi muito forte na região do peito.