Fabiano desfalca o São Paulo no Paraná O lateral-esquerdo Fabiano vai desfalcar a equipe do São Paulo na partida contra o Paraná, nesta quarta-feira à noite, em Curitiba (21h40). O jogador ainda não se recuperou de um entorse no tornozelo sofrido na partida contra o Atlético Mineiro no domingo passado e foi vetado pelo departamento médico. ?Ele fez tudo certo, mas infelizmente a lesão é muito recente e o tempo entre a última e a próxima partida é muito pequeno? explicou o médico José Sanchez. O técnico Roberto Rojas já definiu o substituto. Recuperado de uma lesão na coxa, Gustavo Nery assume sua posição de origem e vai ocupar a vaga de Fabiano. O time do São Paulo terá ainda outras novidades: além da volta de Gustavo Nery, Jean e Fábio Simplício, que cumpriram suspensão automática - retornam à equipe. O lateral-direito Gabriel, reintegrado ontem ao elenco após um período com a equipe de aspirantes do São Paulo, está relacionado para o jogo e viaja com a delegação.