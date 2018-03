Fabiano desmaia e diz que juiz o xingou Depois de 20 minutos mantido isolado pelos policiais, o goleiro do América Mineiro, Fabiano, que agrediu o árbitro Marcos Tadeu Mafra na partida entre o time mineiro e o Avaí, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, nesta quarta-feira à noite, disse aos companheiros que foi xingado pelo juiz e depois agredido pelos policiais. Ele teria sofrido, segundo os americanos, um desmaio. Quem confirmou esta versão do xingamento foi o experiente Luis Carlos Goiano, que estava perto do lance. ?O juiz mostrou o cartão amarelo e xingou o Fabiano, daí ele perdeu a cabeça. Depois eu também corri atrás do juiz, mas para segurá-lo porque achei que ele é faixa preta de jiu-jitsu, porque tinha uma camiseta por baixo", afirmou o ex-volante do Grêmio. O goleiro-agressor deixou o estádio às 23h15 minutos num carro da Polícia Militar. Por recomendação dos dirigentes mineiros, o goleiro não deu nenhuma declaração à imprensa. Além de dois policiais no carro, Fabiano era acompanhado por Alexandre Faria, superintendente do América, e seguiu até o 5º Distrito Policial, no centro da cidade, que estava de plantão. Lá seria registrado um termo circunstanciado, pago fiança e liberado em seguida por ser considerado um delito leve. O juiz registrou queixa de agressão ainda no estádio. O goleiro responderá processo criminal e também na Justiça Desportiva, podendo pegar uma pena pesada, de até 360 dias de suspensão. Antes de seguir para a delegacia, Alexandre Faria, acusou os policiais de truculentos. Além disso, lamentou o fato do goleiro não ter sido atendido quando sofreu um desmaio ou um tipo de convulsão. ?Vamos fazer exame de corpo de delito porque o Fabiano tem uma marca no pescoço." O técnico José Ângelo lamentou o fato e divulgou que o juiz é ex-atleta do Avaí, nas temporadas de 1988 a 1990. ?Neste caso, ele nem poderia ser escalado", comentou o técnico.