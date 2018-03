Fabiano deve atuar no ataque do Santos O técnico Leão não confirmou, mas o Santos poderá ter uma novidade para o clássico deste domingo contra o São Paulo: o meio-campista Fabiano treinou nesta sexta-feira no coletivo ao lado de Robinho no ataque e essa é a mais provável opção do treinador, que confessou esperar mais produção de William e Douglas, os jogadores da posição. Fábio Costa está confirmado no gol, "desde terça-feira", conforme enfatizou Leão. Pereira será mantido na zaga, no lugar de André Luís, contundido, e Wellington poderá ser novamente o lateral-direito. Leão entende que o São Paulo "é um time que merece respeito pela tradição, independente do nome de seus jogadores". Mas disse também que o mesmo vale para o Santos, "que joga sempre para vencer". Fez, porém, uma ressalva: "temos tido bons resultados, bom desempenho físico, mas precisamos aumentar nossa técnica, que caiu". GOLEIRO - Fábio Costa estava preparado para voltar ao time na quarta-feira, no jogo contra o Cruz Azul, mas Leão teve uma conversa com ele, explicou que não seria conveniente escalá-lo pelo risco que uma contusão muscular poderia acarretar. "Eu entendi essa posição e o técnico sempre procura escalar aquele que está em melhor condição", disse o jogador, que considera a vitória naquela partida o mais importante. "Independente de quem jogou, tudo deu certo, o time ganhou e se classificou para a semifinal da Libertadores e isso é o que importa". O goleiro não esconde a ansiedade de entrar em campo num clássico. "Ficar de fora é complicado, essa não é a minha praia". Fabio Costa fez um alerta. "Temos de estar muito atentos e evitar os erros, como os de finalização, que o time vem tendo", disse ele, prevendo que será uma partida difícil, mesmo com os três desfalques importantes no adversário. "O São Paulo é um grande time e os jogadores que estão entrando vão querer se superar, pois buscam o seu espaço".