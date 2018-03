Fabiano é apresentado no Inter e se diz pronto para estrear no Gre-Nal

Mais novo reforço do Internacional para a temporada, o lateral-direito Fabiano foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira. Recém-chegado ao clube, o jogador mostrou-se feliz pela nova casa e garantiu estar pronto para estrear já no clássico de domingo diante do Grêmio, na Arena, pela ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho.

"Estou treinando normalmente com o grupo. Atuei há duas semanas em uma partida (pelo Palmeiras). Então, estou tranquilo quanto a isso. Vou trabalhar forte e esperar o momento para aproveitar da melhor maneira possível a minha chance", declarou o jogador, que teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quarta.

Vinculado ao Palmeiras, Fabiano chega ao Internacional por empréstimo até o fim do ano. Neste primeiro contato com a imprensa gaúcha, o jogador se apresentou e admitiu ter características muito mais defensivas do que ofensivas. Ele competirá por uma vaga como titular com Dudu e Cláudio Winck.

"Minha principal características é a marcação, até por ter sido zagueiro durante toda a minha formação, inclusive no meu primeiro ano como profissional, na Chapecoense. Pela minha estatura (1,88m), sempre tive esta característica mais defensiva. Depois, fui deslocado para a lateral e sempre busquei informações com atletas da posição que chegam com mais facilidade ao ataque para que eu possa crescer neste quesito. Vou fazer o possível para conciliar bem estas duas funções", afirmou.

Mesmo com o pouco tempo de clube, Fabiano conta com a familiaridade com outros nomes do elenco para se adaptar rapidamente. "Conhecia vários atleta do Inter. Já joguei com o Damião (no Cruzeiro), Camilo e Roger (na Chapecoense). Já conhecia o D'Alessandro também. Isso ajudou na minha vinda para cá. Quero marcar minha história dentro do clube conquistando títulos", projetou.