Fabiano é o último sonho do São Paulo No mais novo capítulo da novela Fabiano, o lateral-esquerdo deixa claro que está louco para jogar pela equipe que um dia o desprezou e os dirigentes do São Paulo acertam os últimos detalhes para tentar trazer o atleta de 23 anos do Atlético-PR. ?Meu empresário me disse que só falta definirem o salário que eu vou receber. O resto já está tudo certo?, disse nesta quinta-feira Fabiano, que sonha em vestir a camisa do time principal da equipe paulista. Em 1995, Fabiano tinha 16 anos quando seu pai conheceu um dos seguranças do São Paulo e pediu informações de como o filho poderia fazer um teste na equipe. Aconselhado pelo segurança, o jovem meia-esquerda (ele jogava no meio-de-campo até os 17 anos) foi ao Morumbi, de ônibus, se inscrever para a ?peneira?. Alguns dias depois, enfim, foi testado. ?Joguei bem, mas não fiz gol?, recorda. ?Gostaram de mim e pediram para eu voltar. Fiquei um mês treinando por lá, todo dia, até que chegaram em mim e me dispensaram?, lamenta Fabiano, que teve de adiar o sonho de vestir a camisa tricolor porque, conforme lhe disseram, o time infanto-juvenil titular já estava completo. ?Acho que não gostaram de mim mesmo.? Frustrado, Fabiano foi testado e aprovado no Nacional, onde ficou até 1999 (jogou ainda no Formosa do Oeste, do Paraná, e, por fim, no Atlético). ?O Nacional fica bem na frente do CT do São Paulo e aí toda vez que eu passava na porta do CT eu pensava: um dia ainda vou jogar nesse clube?, relembra o lateral, que por algumas vezes caiu na besteira de comentar o sonho com os companheiros do Nacional. ?Ninguém levava a sério, mas tinha certeza do que estava falando.? O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, disse que o clube já fez uma proposta para ter o atleta e aguarda apenas a resposta ?dos donos do jogador? (Juan Figer e Atlético-PR) e afirmou que está descartada a hipótese de troca. O Atlético-PR pediu o volante Júlio Baptista, mas o São Paulo não aceitou a transação. Gouvêa garantiu ainda que Fabiano é o último reforço do time antes do Campeonato Paulista. ?Não vamos mais atrás de ninguém depois dele.?