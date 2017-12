Fabiano Eller deve renovar com o Flamengo Os zagueiros Capria e Galvan, que já atuaram no Atlético-MG, foram oferecidos nesta sexta-feira ao Flamengo. O vice-presidente de Futebol, Paulo Dantas, porém, descartou a contratação dos dois porque a diretoria rubro-negra está buscando jogadores jovens para a posição. Já Fabiano Eller, praticamente renovou com o clube. "Sempre foi desejo meu permanecer no Flamengo. Estou adaptado ao clube e quero ficar", afirmou Fabiano. O atleta está passando férias no Espírito Santo e só falta o acerto salarial para continuar na equipe carioca. Depois do zagueiro Juliano, o próximo reforço do Rubro-Negro pode ser o lateral-esquerdo Lino, do Bahia.