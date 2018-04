Fabiano Eller é regularizado e pode estrear pelo Inter O contrato do zagueiro Fabiano Eller foi regularizado e o jogador já pode atuar pelo Internacional. Nesta segunda feira, o nome do zagueiro apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Agora, ele pode inclusive estrear contra o Corinthians, quarta-feira, em Porto Alegre.