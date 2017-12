Fabiano Eller renova com o Flamengo O zagueiro Fabiano Eller renovou hoje seu contrato com o Flamengo. O novo compromisso tem a duração de um ano e o atleta, ex-Palmeiras e Vasco, não escondeu sua satisfação por permanecer no Rubro-Negro. "Minha prioridade era a de continuar no Flamengo. Tive uma proposta do futebol alemão mas não aceitei porque queria ficar aqui", disse Eller. Outro motivo que influenciou a decisão do atleta foi a contratação do técnico Abel Braga, com quem trabalhou no Vasco. "É um excelente treinador e vai ajudar muito a nossa equipe." Já o diretor-técnico do Flamengo, Júnior, informou que continua na busca por reforços para o clube. No entanto, frisou que as negociações poderão não estar concretizadas até o início do Campeonato Carioca, no final de janeiro. "Temos como prioridade inicial vencer o Carioca, mas a gente precisa pensar em pelo menos dois reforços de nome para o Campeonato Brasileiro", afirmou Júnior. "Por isso, poderemos estar nos reforçando até mesmo durante o Carioca."