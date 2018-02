Fabiano Eller se apresenta e treina no Atlético de Madrid O zagueiro brasileiro Fabiano Eller, campeão do Mundial de Clubes da Fifa pelo Internacional, se apresentou e realizou seu primeiro treino pelo Atlético de Madrid, atual quinto colocado no Campeonato Espanhol. Antes de ser apresentado como novo reforço da equipe, o jogador conheceu seus companheiros e o técnico mexicano Javier Aguirre. Ele trabalhou no mesmo ritmo que o restante da equipe, que se prepara para o jogo do próximo sábado contra o Racing Santander, no Vicente Calderón. "Quero agradecer o Atlético por minha contratação. Estou muito feliz e vou fazer o clube muito feliz", disse o zagueiro, que completou: "Venho para ser campeão, como fui nas últimas equipes onde atuei. Quero continuar minha trajetória ascendente e ser considerado um dos melhores defensores do mundo".