Fabiano Eller se despede do Fluminense O zagueiro Fabiano Eller não conteve as lágrimas ao se despedir, nesta quarta, dos companheiros de Fluminense. Em seis meses nas Laranjeiras, ele sagrou-se campeão carioca, vice da Copa do Brasil e formou amigos. O jogador deixa o clube ciente de que as portas estão abertas para ele retornar no futuro. "Sempre que entrei em campo honrei a camisa tricolor. Estou triste por sair, mas a proposta era muito boa", declarou Fabiano Eller, que acertou um contrato de três anos com o Trabzonspor, da Turquia, clube que contratou recentemente o goleiro Jéfferson, ex-Botafogo. Fabiano Eller disse que indicou alguns jogadores do Fluminense para reforçar a equipe turca. "Mas não posso citar os nomes, senão me matam", brincou.