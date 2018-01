Fabiano Eller também deve ir embora Depois de liberar o lateral-direito Leonardo Moura - que acertou com o São Paulo - e o atacante Nenê, a diretoria do Palmeiras promete definir amanhã a situação do volante Fabiano Eller. O jogador - que mostrou um fraco rendimento no Campeonato Brasileiro - tem poucas chances de continuar no clube em 2003. Além de Leonardo Moura e Nenê, foram dispensados Marco Aurélio, Rubens Cardoso, César, Paulo Assunção (vendido ao Nacional da Ilha da Madeira), Jeovânio e Itamar. O todo-poderoso presidente Mustafá Contursi continua mudo em relação ao técnico que será contratado para o lugar de Levir Culpi, que terá seu contrato terminado dia 31 e deve ser dispensado. Depois de contratar Leonardo Moura, a diretoria do São Paulo promete iniciar as negociações para levar o lateral corintiano Kléber para o Morumbi. O clube vai colocar em prática o mesmo plano que usou para contratar Ricardinho: um grupo de empresários será convocado para viabilizar o negócio.