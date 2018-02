Fabiano Eller vai a Madri fechar negócio com o Atlético Fabiano Eller está fora do Internacional. Segundo o jornal gaúcho Zero Hora, o zagueiro já estaria em Madri negociando sua transferência com a direção do Atlético Madrid. Ele teria deixado a Turquia, onde realizava pré-temporada com o Trabzonspor, clube com o qual tinha contrato, para concluir pessoalmente o negócio. O clube da capital espanhola assinará contrato por três anos com o jogador campeão mundial com o Inter. Desde a semana passada, os espanhóis negociam a compra de Eller ao Trabzonspor por US$ 1,5 milhão. Os gaúchos chegaram a oferecer aos turcos US$ 500 mil mais 40% de uma futura venda do zagueiro de 29 anos. O Trabzonspor, porém, exigiu US$ 1,5 milhão, mas aceitava reduzir o valor em US$ 200 mil para o Inter. Porém, não houve acordo. Desde o embarque de Eller para a Turquia, no dia 5 de janeiro, a direção da equipe gaúcha estuda uma alternativa para a vaga de do zagueiro. Pesquisou os mercados uruguaio, argentino e paraguaio, mas, agora, há pouco tempo. A janela para contratar jogadores do Exterior fechará em 31 de janeiro.