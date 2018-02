Fabiano Eller vive um dia de herói Autor do gol contra o Vitória, que deu ao Flamengo a vantagem do empate na partida de volta das semifinais da Copa do Brasil, dia 16, no Maracanã, o zagueiro Fabiano Eller viveu hoje um dia inusitado para um defensor, que geralmente é pouco acostumado a decidir jogos. O atleta distribuiu autógrafos, concedeu sucessivas entrevistas para os jornalistas e elogiou o desempenho da equipe rubro-negra. "A vantagem é boa, o time jogou bem e quero levar o Flamengo para as finais da Copa do Brasil. O importante é pensar, agora, no Campeonato Brasileiro", declarou Fabiano Eller, que pode ser negociado com Ankaraguku, clube da Turquia. Na opinião do técnico do Flamengo, Abel Braga, os atletas assimilaram com perfeição a alteração do esquema tático da equipe durante a partida - trocou o 3-6-1 pelo 4-4-2. "Eu vou ser sincero, estou conseguindo no Flamengo o que considero o ideal. Os jogadores estão de parabéns". Para o confronto contra o Atlético-PR, domingo, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Flamengo, Abel Braga, não vai poder escalar o experiente meia Zinho, que se machucou no tornozelo esquerdo durante a partida contra o Vitória, pelas semifinais da Copa do Brasil. "A recuperação foi boa, as dores diminuíram muito e ele fica em observação, mas não há necessidade da radiografia, como pensamos, após a partida. Ele está fora do jogo de domingo, em princípio, mas ainda temos que aguardar as próximas vinte a quatro horas para fazer uma nova avaliação", disse o médico Álvaro Chaves. Recuperados de contusão, os laterais Athirson e Rafael podem ser escalados no time carioca, que ocupa a zona de rebaixamento do Nacional, com 4 pontos conquistados em oito partidas realizadas.