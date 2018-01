Fabiano Eller volta sábado ao Brasil O zagueiro Fabiano Eller, que conseguiu nesta quinta-feira a liberação para retornar ao Brasil, após ser impedido de deixar o Catar pelos dirigentes do Al Wakrah há cerca de um mês, deve chegar ao Brasil no próximo sábado. Sua intenção é se apresentar ao Fluminense, clube com o qual já acertou contrato, neste mesmo final de semana. O advogado de Fabiano Eller, Marcos Motta, explicou que o governo federal e a Fifa ajudaram a conseguir a liberação definitiva do atleta. O profissional contou ainda que seu próximo ato será o de processar o Al Wakrah, exigindo uma indenização para o jogador. "A Fifa e a diplomacia brasileira atuaram dentro de suas esferas. O problema é que esses casos de liberação de jogadores são sempre complicados no Oriente Médio", afirmou Motta. "O processo do Fabiano está apenas começando. Agora, vamos buscar uma indenização tanto moral quanto técnica."